تراجع النفط وسط الضبابية المحيطة بالديون الأمريكية

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس في ظل عدم اليقين في تجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد التزاماتها، وهو ما فاق تأثير احتمال إقدام تحالف أوبك+ على المزيد من تخفيضات إنتاج.

وبحلول الساعة 00.42 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 78.31 دولارا للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 74.18 دولارا.

وأعلن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي اليوم الخميس إحراز بعض التقدم في مفاوضات رفع سقف الديون الأمريكية، لكن لا يزال هناك العديد من القضايا العالقة، بينما يقترب الموعد النهائي لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بالتخلف عن سداد الالتزامات.

وعقد مفاوضون ممثلون للرئيس الديمقراطي جو بايدن ومكارثي ما وصفها الجانبان بمحادثات مثمرة أمس الأربعاء في البيت الأبيض محاولين إبرام اتفاق.

كما تعرضت أسعار النفط لضغوط من أنباء عن تراجع أقل من المتوقع لمعدل التضخم المرتفع في بريطانيا الشهر الماضي، بحسب بيانات رسمية، مما زاد فرص رفع أسعار الفائدة.

كما تلقى النفط دعما من الانخفاض الهائل غير المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 19 مايو، الذي أعلنته إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء.

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