انخفاض الأسهم الأمريكية مع استمرار محادثات سقف الدين

المصدر: رويترز

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انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الإغلاق أمس الأربعاء مع استمرار المحادثات بين البيت الأبيض والنواب الجمهوريين بالكونغرس دون التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين الأمريكي.

وبحسب البيانات الأولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 30.11 نقطة أو 0.73 بالمئة ليغلق عند 4115.47 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 76.46 نقطة أو 0.61 بالمئة إلى 12483.78 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 253.32 نقطة أو 0.77 بالمئة إلى 32802.19 نقطة.

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