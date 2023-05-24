تراجع أسعار الذهب بفعل ارتفاع الدولار

المصدر: رويترز

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انخفض الذهب اليوم الأربعاء بفعل ارتفاع الدولار الذي قلص بعض التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن في المعدن النفيس بسبب مخاطر تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها، بينما يقيم المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر مايو.

وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.6 بالمئة إلى 1962.92 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18.25 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفع في وقت سابق بما بلغ 0.5 بالمئة. وأغلقت العقود الأمريكية الآجلة للذهب منخفضة 0.5 بالمئة عند 1964.60 دولارا.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في شهرين مما أثر على الطلب على المعدن الأصفر المقومة بالعملة الأمريكية.

وأظهر محضر اجتماع المركزي الأمريكي الذي جرى يومي الثاني والثالث من مايو أن مسؤولي البنك "اتفقوا بصفة عامة" على أن اليقين بشأن الحاجة للاستمرار في رفع الفائدة "أصبح أقل". ونشر محضر الاجتماع اليوم الأربعاء.

وحوم الذهب قرب أدنى مستوياته في شهر ونصف الشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في السوق الفورية 1.4 بالمئة إلى 23.10 دولارا للأوقية بينما تراجع البلاتين 2.2 بالمئة إلى 1024.59 دولارا وهبط البلاديوم 2.6 بالمئة لأدنى مستوى في حوالي شهرين عند 1408 دولارات.

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