أسعار النفط ترتفع وسط تراجع في المخزونات الأمريكية

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات تراجع مخزونات النفط والوقود الأمريكية، إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات جديدة لإنتاج تحالف أوبك+ بعد تحذير وجهه وزير الطاقة السعودي للمضاربين.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 77.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0837 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 73.89 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار النفط مدفوعا ببيانات أظهرت انخفاضا حادا في مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية.

ونقلت مصادر من السوق عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مايو أيار، وهبطت مخزونات البنزين بنحو 6.4 مليون برميل.

وإذا تأكد هذا في بيانات تصدرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، فإن ذلك سيعني أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت للأسبوع الثالث على التوالي إلى أدنى مستوياتها في هذه الفترة من العام منذ 2014.

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