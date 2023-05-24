الذهب يصعد مع تراجع العائد على سندات الخزانة

المصدر: رويترز

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صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء متأثرة بتراجع طفيف للدولار والعائد على سندات الخزانة في ظل أزمة سقف الدين الأمريكي بينما تتجه الأنظار أيضا إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تلمسا لمؤشرات على مسار أسعار الفائدة مستقبلا. وزاد الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1977.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0521 بتوقيت جرينتش وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1979.80 دولار.

وأنهى ممثلون للرئيس الأمريكي جو بايدن وجمهوريون بالكونجرس جولة أخرى من محادثات سقف الدين دون التوصل لقرار أمس الثلاثاء مع اقتراب الموعد النهائي لزيادة حد اقتراض الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام فيما انخفض الدولار، الأمر الذي يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 23.45 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1052.70 دولار. كما زاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1460.61 دولار.

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