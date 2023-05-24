ارتفاع اسعار النفط وسط مخاوف من نقص الإمدادات

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة، إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات جديدة لإنتاج تحالف أوبك+ .

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 77.70 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0007 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 73.79 دولارا للبرميل.

وأظهرت بيانات لمعهد البترول الأمريكي في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء انخفاضا حادا لمخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة.

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