تعافي الذهب وسط أزمة محادثات رفع سقف الدين الأمريكي

المصدر: رويترز

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تعافت أسعار الذهب من خسائرها المبكرة اليوم الثلاثاء مع هبوط عوائد السندات ونزول الدولار من مستوياته المرتفعة بعدما انتهت جولة جديدة من محادثات رفع سقف الدين الأمريكي دون تقدم يذكر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1975.39 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما خسر 0.8 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة عند التسوية إلى 1974.50 دولارا للأوقية.

وقال دانيل بافيلونيس محلل أول استراتيجيات السوق لدى (آر.جيه.أو فيوتشرز) إن الذهب ارتفع من أدنى مستوياته في الجلسة بفعل تقارير عن مزيد من المحادثات لرفع سقف الدين العام الأمريكي.

وأنهى ممثلون عن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء جمهوريون من الكونغرس جولة مفاوضات أخرى لرفع سقف الدين دون أي علامة على إحراز تقدم مع اقتراب الموعد النهائي لرفع الحد الأقصى لاقتراض الحكومة وإلا فستتخلف عن سداد التزاماتها.

وهبطت المؤشرات الرئيسية للبورصة الأمريكية وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في الجلسة بينما هبط العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياته في شهرين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7 بالمئة إلى 23.51 دولارا للأوقية بينما هبط البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1052.42 دولارا وتراجع البلاديوم 2.7 بالمئة إلى 1450.14 دولارا.

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