الذهب يتراجع وسط قوة الدولار وأزمة سقف الدين الأمريكي

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متأثرة بقوة الدولار، فيما يراقب المستثمرون المحاولات المستمرة للتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1962.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0306 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1965.70 دولار.

وتتسبب قوة الدولار في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

ولم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من التوصل إلى اتفاق أمس الاثنين حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، قبل عشرة أيام فقط من تعثر محتمل قد يدخل الاقتصاد في حالة من الفوضى. لكنهما تعهدا بمواصلة المحادثات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 23.55 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1485.59 دولار، فيما استقر البلاتين عند 1066.59 دولار.

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