أسعار النفط تغلق على ارتفاع 1% وسط توقعات بزيادة الطلب

المصدر: رويترز

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زادت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الاثنين مدعومة بارتفاع العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة وتوقعات بارتفاع الطلب على النفط في النصف الثاني من العام في الوقت الذي تراجعت فيه الإمدادات من كندا وتحالف أوبك+ في الأسابيع الأخيرة.

لكن أسعار النفط ظلت تحت السيطرة بسبب قوة الدولار وانتظار المستثمرين ما ستسفر عنه محادثات رفع سقف الدين الحكومي في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 41 سنتا أو 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 75.99 دولارا للبرميل.

كما صعد خام غرب تكساس الأمريكي تسليم يونيو 44 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 71.99 دولارا للبرميل عند التسوية.

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