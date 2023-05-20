توقف مفاوضات رفع سقف الدين يلقي بظلاله على الأسهم الأمريكية

المصدر: رويترز

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انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت في ختام تعاملات أمس الجمعة لتنهي الأسبوع بأداء ضعيف مع تبدد المكاسب المبكرة بعد إعلان وقف مؤقت لمفاوضات رفع سقف الدين الأمريكي في واشنطن، وهو ما بدد التفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق خلال الأيام المقبلة لتفادي تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها.

كانت الأسهم قد ارتفعت على مدى الجلستين الماضيتين بفعل تنامي الثقة في إمكانية التوصل خلال الأيام المقبلة لاتفاق لرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، مع صعود المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي أكثر من اثنين بالمئة. لكن المكاسب المسجلة في بداية جلسة اليوم تبددت بفعل أنباء عن التوقف المؤقت للمحادثات بينما تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام لجنة مختصة بالسياسة النقدية.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 6.02 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 4192.03 نقطة وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 30.46 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 12657.90 نقطة. وخسر المؤشر داو جونز الصناعي 111.03 نقطة أو 0.33 بالمئة مسجلا 33424.88 نقطة.

وسجل ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أكبر مكاسبهما الأسبوعية بالنسبة المئوية منذ الأسبوع الأخير من مارس.

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