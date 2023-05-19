ارتفاع الأسهم الأمريكية وسط تفاؤل متزايد بشأن سقف الدين

المصدر: رويترز

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت في ختام تعاملات أمس الخميس بفضل التفاؤل المتزايد بإمكانية التوصل خلال أيام لاتفاق لرفع سقف الدين الحكومي، وقدم سهم وول مارت دعما إضافيا بعدما رفعت الشركة توقعاتها للمبيعات السنوية.

وعوض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 خسائره المبكرة بعدما نقلت تقارير عن كبير الجمهوريين بالكونغرس الأمريكي كيفن مكارثي قوله إنه يمكن التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين أو تعليقه في وقت مناسب يسمح بالاقتراع عليه في مجلس النواب الأسبوع المقبل.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 39.07 نقطة أو 0.94 بالمئة إلى 4197.84 نقطة وزاد المؤشر ناسداك المجمع 188.60 نقطة أو 1.51 بالمئة إلى 12689.44 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 117.25 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 33538.02 نقطة.

وارتفع سهم وول مارت بعدما أعلنت شركة التجزئة العملاقة أرباحا أفضل من المتوقع للربع الأول ورفعت توقعاتها للمبيعات والأرباح عن 2023 بأكمله.

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