الانتخابات تهوي بالليرة التركية

المصدر: رويترز

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هبطت الليرة التركية لمستوى قياسي يبلغ 19.8050 ليرة للدولار اليوم الخميس، وذلك بعد أيام من تصدر الرئيس رجب طيب أردوغان الانتخابات الرئاسية التركية مما فاجأ الأسواق.

وانخفضت الليرة أكثر من واحد بالمئة منذ الانتخابات التي جرت في 14 مايو.

وهبطت نحو 0.2 بالمئة اليوم الخميس لتبلغ 19.8050 في الساعة 18.32 بتوقيت غرينتش.

وخسرت العملة 44 بالمئة من قيمتها في 2021 و30 بالمئة في 2022 لأسباب يتعلق أغلبها بالسياسات الاقتصادية غير التقليدية التي يتبعها أردوغان.

وأحدث الأداء الأقوى من المتوقع لأردوغان في الانتخابات هزة في الأسواق التي كانت تراهن على إنهاء حكمه المستمر منذ أكثر من عقدين.

وسيواجه أردوغان منافسه كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة يوم 28 مايو.

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