شركة بريطانية تلغي 55 ألف وظيفة

المصدر: د ب أ

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أعلنت مجموعة الاتصالات البريطانية «بي.تي جروب» اعتزامها تسريح ما يصل إلى 55 ألف موظف بنهاية العقد الحالي، بعد استكمال خطتها لمد شبكات كابلات الألياف الضوئية في مختلف أنحاء بريطانيا.

وذكرت الشركة، في بيان إعلان نتائجها في العام الماضي، أنها ستخفض إجمالي عدد العاملين لديها إلى ما بين 75 و90 ألف موظف مع العام المالي الذي ينتهي في مارس 2030، مقابل نحو 130 ألف موظف حالياً، بمن فيهم الموظفون والمتعاقدون مع الشركة.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن فيليب يانسن، الرئيس التنفيذي للشركة، خفض النفقات لمواجهة تباطؤ قطاع الاتصالات في بريطانيا، في الوقت الذي أنفقت فيه شركات القطاع بكثافة لتحديث شبكاتها، بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل البيانات دون أن يقابل ذلك زيادة مماثلة في الإيرادات.

وقبل يومين، أعلنت مجموعة «فودافون جروب» المنافسة اعتزامها شطب نحو 11 ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتعهد يانسن بخفض نفقات «بي.تي جروب» بمقدار 3 مليارات جنيه إسترليني (3.7 مليارات دولار) سنوياً بحلول 2025 مقارنة بمستوى النفقات في 2020.

وقالت «بي.تي جروب»، اليوم، إنها تتوقع تراجع التدفقات النقدية الحرة خلال العام المالي الحالي إلى نحو مليار جنيه إسترليني، حيث يتم توجيه الأموال إلى مد شبكات الألياف الضوئية وسداد الدعم الحكومي لهذه الشبكات.

وسجلت الشركة أرباحاً معدلة خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي بقيمة 2.05 مليار جنيه إسترليني قبل حساب الضرائب والفوائد والإهلاك وأقساط الديون، في حين كان بعض المحللين يتوقعون تحقيق أرباح بقيمة 1.99 مليار جنيه إسترليني.

وقالت الشركة إنها تستهدف وصول أرباحها السنوية على المدى الطويل إلى 7.9 مليارات جنيه إسترليني.

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