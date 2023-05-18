انخفاض الأسهم الأمريكية بفعل خسائر سيسكو

المصدر: رويترز

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بدأ المؤشر داو جونز التعاملات في وول ستريت، اليوم، على انخفاض متأثراً بتراجع أسهم سيسكو من جراء تباطؤ الطلب على منتجاتها، ما غطى على توقعات وول مارت السنوية القوية والتفاؤل إزاء اتفاق محتمل لتجنب التخلف عن سداد الديون.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 46.21 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 33374.56 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 1.09 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 4157.68، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 13.30 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 12513.87 نقطة.

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