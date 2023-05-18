صعود الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات وسط تفاؤل بشأن سقف الدين

المصدر: رويترز

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بشدة في ختام تعاملات أمس الأربعاء مدعومة بتفاؤل إزاء اتفاق محتمل لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار ومع انتعاش أسهم البنوك مما هدأ المخاوف من تفاقم أزمات القطاع.

وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعيم الجمهوريين بالكونغرس كيفن مكارثي الأربعاء على عزمهما التوصل لاتفاق قريبا لرفع سقف الدين وتفادي تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها الذي قد يؤدي لتداعيات اقتصادية كارثية.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 48.85 نقطة أو 1.19 بالمئة إلى 4158.75 نقطة وزاد المؤشر ناسداك المجمع 157.51 نقطة أو 1.28 بالمئة إلى 12500.57 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 410.64 نقطة أو 1.24 بالمئة إلى 33422.78 نقطة.

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