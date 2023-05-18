النفط يرتفع وسط تفاؤل إزاء سقف ديون أمريكا والطلب

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط حوالي دولارين للبرميل عند التسوية الأربعاء إذ طغى تفاؤل بشأن الطلب على النفط ومفاوضات رفع سقف الديون الأمريكية على المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.05 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 76.96 دولارا للبرميل عند التسوية. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.97 دولار توازي 2.8 بالمئة إلى 72.83 دولارا.

وقال جيم ريتربوش رئيس شركة ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إيلينوي الأمريكية "تعاملات النفط القوية اليوم تتعلق كلها بالتوقعات بالاتفاق على (رفع) سقف الدين العام، بنهاية هذا الأسبوع على الأرجح، وهو ما رفع فيما يبدو عبئا سلبيا عن كاهل معظم فئات الأصول بما في ذلك النفط".

وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعيم الجمهوريين بالكونغرس كيفن مكارثي الأربعاء على عزمهما التوصل لاتفاق قريبا لرفع سقف استدانة الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار وتفادي تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها الذي قد يؤدي لتداعيات كارثية.

وبعد أزمة استمرت شهورا، وافق الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي ورئيس مجلس النواب الثلاثاء على التفاوض بشكل مباشر. ويتعين التوصل لاتفاق وإقراره عبر غرفتي الكونغرس قبل نفاد أموال الحكومة الاتحادية في موعد ربما يكون أول يونيو.

وطغى هذا التفاؤل على أثر زيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية خمسة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو، حسبما أعلنته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 900 ألف برميل.

وعززت زيادة مخزونات الخام المخاوف إزاء النمو بالولايات المتحدة بعدما أظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4 بالمئة في أبريل وهو ما جاء دون التوقعات بارتفاعها 0.8 بالمئة.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء أن يتجاوز الطلب على النفط المعروض منه بمقدار مليوني برميل يوميا في النصف الثاني من العام وأن تشكل الصين نحو 60 بالمئة من نمو الطلب على النفط في 2023.

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