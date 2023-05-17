تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني اليوم الأربعاء بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أعقاب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكيْن للنفط في العالم.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 74.60 دولارا للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا، توازي 0.4 بالمئة، إلى 70.55 دولارا، في الساعة 0005 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

وكان سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجعا قدره 900 ألف برميل.

زاد ذلك من مخاوف النمو في الولايات المتحدة، والتي أثارتها بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4 بالمئة في أبريل، وهو ما يقل عن التقديرات بزيادتها 0.8 بالمئة.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا في مذكرة "التوقعات الاقتصادية العالمية بها الكثير من علامات الاستفهام وهذا لا يمنح تجار الطاقة ثقة كبيرة في شراء النفط الخام. لا يزال الكثير من النفط متاحا في الوقت الحالي".

كما تواصل المحادثات بخصوص رفع سقف الديون الأمريكية التأثير على السوق. وقدرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة سوف تتخلف عن السداد في وقت مبكر قد يكون أول يونيو إذا لم يرفع الكونغرس سقف الديون.

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