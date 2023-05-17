وول ستريت تغلق منخفضة بعد توقعات هوم ديبوت ومبيعات التجزئة الأمريكية

المصدر: رويترز

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أغلقت المؤشرات الرئيسية في وولت ستريت منخفضة الثلاثاء بعد توقعات مخيبة للآمال من شركة هوم ديبوت وبيانات دون المتوقع لمبيعات التجزئة الأمريكية في شهر أبريل أشارت لتراجع إنفاق المستهلكين في حين تأثرت المعنويات بعدم التيقن بشأن أسعار الفائدة والمفاوضات حول سقف الدين العام.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز منخفضا 26.39 نقطة، أو 0.64 بالمئة، إلى 4109.89 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 21.89 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 12343.05 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 335.01 نقطة، أو 1.00 بالمئة، إلى 33013.59 نقطة.

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