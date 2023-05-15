الذهب يصعد مع استمرار المخاطر الاقتصادية

المصدر: رويترز

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صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تعثر محادثات رفع سقف الدين الأمريكي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي، الأمر الذي دفع بعض المتعاملين نحو المعدن النفيس وهو من أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 2049 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2013.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه على مدى ثلاث جلسات. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2018.20 دولار للأوقية.

وكشفت بيانات يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين الأمريكيين تراجعت إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في مايو بفعل مخاوف من ركود ينتج عن الخلاف السياسي المرتبط برفع سقف دين الحكومة الاتحادية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع الاجتماع مع قادة بالكونجرس غدا الثلاثاء لإجراء محادثات حول خطة رفع سقف الدين وتجنب تخلف عن السداد له تداعيات كارثية.

وتميل أسعار الذهب للارتفاع خلال أوقات الضبابية الاقتصادية والمالية، لكن رفع أسعار الفائدة يقوض شهية الإقبال على المعدن الذي لا يدر فائدة.

غير أن الذهب فقد بعض بريقه بفعل صعود مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع مقابل عملات رئيسية، وهو ما يزيد تكلفة شراء الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للعملات الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.01 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1052.44 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1518.06 دولار للأوقية.

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