انخفاض الأسهم الأمريكية مع تراجع أسهم التكنولوجيا

المصدر: رويترز

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أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض أمس الجمعة متأثرة بتراجع الأسهم الرئيسية المرتبطة بقطاع التكنولوجيا، بينما أظهرت البيانات انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكي إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر.

وتراجعت أسهم شركة تسلا في ختام التعاملات بعد أن قفزت بأكثر من اثنين بالمئة أول أمس الخميس بعد أن أعلن رئيسها التنفيذي إيلون ماسك تعيين ليندا ياكارينو في منصب الرئيس التنفيذي لتويتر.

وانخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا في مؤشر ستاندر اند بورز 500، وكانت شركة أبل من بين أكبر الخاسرين. لا يزال مؤشر التكنولوجيا مرتفعا بنحو 22 بالمئة حتى الآن هذا العام.

وما زاد من مخاوف المستثمرين هو انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين في مايو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر إذ أثارت أزمة رفع سقف الدين الحكومي في الولايات المتحدة المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأمريكية قد تدفع الاقتصاد إلى الركود.

وبحسب البيانات الأولية، فقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 6.48 نقطة أو 0.16 بالمئة ليغلق عند 4124.14 نقطة، فيما خسر مؤشر ناسداك المركب 43.76 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 12284.74 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 8.86 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 33300.65.

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