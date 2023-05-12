الكونغرس يتوقع التخلف عن سداد الدين الأمريكي خلال يونيو

المصدر: رويترز

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كشف مكتب الميزانية بالكونغرس أن هناك احتمالاً كبيراً أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها خلال أول أسبوعين من يونيو.

وأوضح، اليوم، أن رفع سقف الديون هو ما سيحول دون ذلك التخلف، مشيراً إلى أن عدم اليقين سيستمر بشأن عمليات السداد طوال شهر مايو.

ويتوافق التقدير الجديد للوكالة غير الحزبية إلى حد كبير مع الموعد النهائي الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين في الأول من يونيو لاحتمال التخلف عن السداد، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى تسوية المواجهة المريرة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع السقف القانوني للاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار.

وأكد مكتب الميزانية، في بيان، أن «مدى قدرة الحكومة على تمويل العمليات الحكومية القائمة سيظل غير مؤكد طوال مايو، حتى لو لم تنفد أموال الخزانة في نهاية المطاف إلا في أوائل يونيو».

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