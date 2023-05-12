ماسك يعلن قرب استقالته من منصب المدير التنفيذي لتويتر

المصدر: رويترز

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أكد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر أمس الخميس أنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وإنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريبا.

وأضاف في تغريدة "سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر". غير أنه لم يذكر اسم المرشحة.

ومن المرجح أن تهدئ هذه الخطوة مخاوف مستثمري تسلا، الذين كانوا قلقين بشكل متزايد من الوقت الذي يخصصه ماسك لإحداث تغييرات في موقع تويتر.

قفزت أسهم تسلا 2.4 بالمئة على خلفية هذه الأخبار.

وكان ماسك قال في نوفمبر إنه يتوقع تقليص وقته في تويتر والعثور في النهاية على رئيس تنفيذي جديد لإدارة شركة التواصل الاجتماعي.

وشهد أول أسبوعين بعد شراء ماسك تويتر في أكتوبر تغيرات سريعة. فسرعان ما أقال باراج أجراوال، الرئيس التنفيذي السابق لتويتر، وغيره من كبار القادة قبل أن يسرح نصف موظفيه في نوفمبر.

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