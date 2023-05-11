النفط يتراجع عند الإغلاق بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أسبوع اليوم الخميس، إذ أذكت المواجهة السياسية بشأن سقف الديون الأمريكية المخاوف من الركود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

كما تأثرت الأسعار بزيادة طلبات إعانة البطالة الأمريكية وضعف البيانات الاقتصادية الصينية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار، أو 1.9 في المئة، لتبلغ عند التسوية 74.98 دولارا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.69 دولار، أو 2.3 بالمئة، إلى 70.87 دولارا عند التسوية.

وهذا أدنى مستوى الإغلاق للخامين القياسيين منذ الرابع من مايو.

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