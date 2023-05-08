أسعار النفط تقفز أكثر من 2% عند الإغلاق

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة اليوم الاثنين مع تلاشي مخاوف الركود في الولايات المتحدة فيما رأى بعض المتعاملين أن انخفاض النفط الخام لثلاثة أسابيع بسبب مخاوف الطلب كان مبالغا فيه.

وارتفع خام برنت عند التسوية 1.71 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 77.01 دولاراً. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.82 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 73.16 دولاراً.

وساعد تقرير أفضل من المتوقع للوظائف بالولايات المتحدة لشهر أبريل أسعار النفط على الارتفاع أربعة بالمئة تقريبا يوم الجمعة، بالرغم من أن قوة سوق العمل يمكن أن تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وكان خام برنت قد اختتم الأسبوع الماضي منخفضا نحو 5.3 بالمئة بينما تراجع الخام الأمريكي 7.1 بالمئة حتى بعد انتعاش الأسعار يوم الجمعة. وانخفض الخامان على مدى ثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر .

وقالت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركيتس "انتعاش النفط يأتي في أعقاب ارتفاع أسهم الطاقة في وول ستريت يوم الجمعة الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن بيانات قوية للوظائف مما هدأ المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وشيك".

وقال أولى هانسن رئيس إدارة استراتيجية السلع في ساكسو بنك إن الانخفاض الأخير لأسعار النفط كان مبالغا فيه على ما يبدو.

وذكر أن "حالة البيع المكثف في السوق مع تلقي برنت دعما قبل انخفاض الأسعار في مارس أجبرا البائعين على المكشوف الجدد على البحث عن غطاء، مما قد يؤكد أن عمليات البيع الأخيرة كان مبالغا فيها".

وقال محللون من جولدمان ساكس يوم السبت إن المخاوف بشأن الطلب على المدى القريب وزيادة الإمدادات كان "مبالغا فيها".

ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة يوم الأربعاء تقريرا عن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل وهو ما يمكن أن يؤثر على قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وتصدر أوبك أحدث تقرير شهري عن سوق النفط يوم الخميس، والذي سيقدم قراءة محدثة لتوقعات العرض والطلب.

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