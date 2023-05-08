تعليق دعوى قضائية تتهم «تويتر» باتباع سياسة تمييزية

المصدر: رويترز

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أصدر قاضٍ اتحادي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حكماً بتعليق دعوى قضائية تتهم شركة «تويتر» باتباع سياسة تمييزية بحق موظفيها من أصحاب الهمم عبر مطالبتهم بالعمل من المكتب ساعات طويلة وسط ضغط شديد.

وقال القاضي هايوود جيليام إن مقيم الدعوى ديميتري بورودينكو، الذي كان يعمل مديراً للشؤون الهندسية لدى «تويتر» في وقت سابق، لم يتمكن من إثبات أن السياسات التي وضعها الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك أثرت سلباً في العمال من أصحاب الهمم.

لكن جيليام أمهل بورودينكو ثلاثة أسابيع لرفع دعوى معدلة يعرض فيها مزيداً من التفاصيل.

وقال بورودينكو، الذي كان يعاني في السابق مرض السرطان، إن الشركة فصلته عن العمل في نوفمبر عندما رفض التوقف عن العمل من المنزل.

وقال ماسك، الذي استحوذ على «تويتر» العام الماضي مقابل 44 مليار دولار، في مذكرة للموظفين في نوفمبر، إن الموظفين يجب أن يكونوا مستعدين للعمل ساعات طويلة بكثافة عالية أو الاستقالة.

وقالت شانون ليس-ريوردان، محامية بورودينكو، اليوم، إنها تعتزم رفع دعوى معدلة تعرض فيها حقائق جديدة.

وأضافت: «أظهر إيلون ماسك عدم احترامه للموظفين من أصحاب الهمم من خلال كلماته وسلوكه».

ولم تردّ شركة «تويتر» بعد على طلب للتعليق. وقالت الشركة، في وقت سابق، إن سياساتها لا تستهدف الموظفين أصحاب الهمم.

وتمثل ليس-ريوردان أيضاً نحو ألفي موظف كانوا يعملون سابقاً في «تويتر» ورفعوا دعاوى قانونية ضد الشركة.

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