النفط يرتفع مع بدء انحسار المخاوف من الركود

المصدر: رويترز

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سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين حيث بدأت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة في الانحسار بعد أن تسببت في هبوط الأسعار على مدى ثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 75.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0022 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكسساس الأمريكي الوسيط 8 سنتات إلى 71.42 دولار.

أدت المخاوف من أن تؤدي الأزمة المصرفية بالولايات المتحدة لإبطاء الاقتصاد وتراجع الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم إلى انخفاض خام برنت 5.3 بالمئة الأسبوع الماضي، ودفعت خام غرب تكساس الوسيط للهبوط 7.1 بالمئة رغم الانتعاشة الكبيرة أمس الجمعة والتي شهدت ارتفاع كل خام 4 بالمئة.

وساعد تقرير أفضل من المتوقع للوظائف بالولايات المتحدة لشهر أبريل نيسان وضعف الدولار وتوقعات بخفض الإمدادات في الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها المعروفين معا باسم أوبك+ في يونيو حزيران في وقف التراجع في الأسعار.

وقالت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركيتس "انتعاش النفط يأتي في أعقاب ارتفاع أسهم الطاقة في وول ستريت يوم الجمعة الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن بيانات قوية للوظائف مما هدأ المخاوف بشأن الركود الاقتصادي الوشيك الذي أدى إلى عمليات بيع في وقت مبكر من الأسبوع".

ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة يوم الأربعاء تقريرا عن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل وهو ما سيحدد الموقف تجاه معدلات الفائدة وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيوقف رفع الفائدة بصفة مؤقتة.

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