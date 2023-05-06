بفضل أبل وبيانات الوظائف .. مكاسب كبيرة للأسهم الأمريكية

المصدر: رويترز

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أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد الجمعة مع قفزة لأسهم أبل بعد نتائج قوية في حين أشارت بيانات الوظائف الأمريكية إلى متانة سوق العمل.

وهدأت نتائج أبل أيضا مخاوف المستثمرين القلقين من حدوث ركود. وكانت أسهم الشركة المنتجة لهواتف أيفون هي الدافع الإيجابي الرئيسي للمؤشرات الرئيسية الثلاثة بسوق الأسهم الأمريكية.

وأظهر تقرير أصدرته وزارة العمل الأمريكية اليوم تسارع وتيرة نمو الوظائف في أبريل وزيادة الأجور مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل بالرغم من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 74.55 نقطة، أي 1.84 بالمئة، عند 4135.77 نقطة بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 264.67 نقطة، أو 2.21 بالمئة، إلى 12231.07 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 541.01 نقطة، أو 1.63 بالمئة، إلى 33668.75 نقطة.

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