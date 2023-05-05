وول ستريت تغلق على انخفاض مع تجدد المخاوف المصرفية

المصدر: رويترز

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أغلقت وول ستريت على انخفاض الخميس بعد أن أدى تحرك بنك باكويست لاستكشاف الخيارات الاستراتيجية إلى تعميق المخاوف بشأن سلامة المصارف الأمريكية وهوى بأسهم البنوك الإقليمية.

هوت أسهم باكويست 40 بالمئة بعد أن أكد أنه يبحث الخيارات الاستراتيجية، بما في ذلك البيع.

وتعرضت أسهم البنك الإقليمي والبنوك الأخرى لضربة قوية في الآونة الأخيرة وسط مخاوف من تفاقم الأزمة المصرفية.

وبحسب البيانات الأولية، فقد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ما حجمه 29.99 نقطة أو 0.73 بالمئة ليغلق عند 4060.76 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 61.39 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 11963.94 نقطة.

وتراجع كذلك المؤشر داو جونز الصناعي 292.18 نقطة أو 0.87 بالمئة إلى 33122.06 نقطة.

وكانت الهيئات التنظيمية قد وضعت يدها يوم الأحد على بنك فيرست ريبابليك المتعثر قبل أن تتفق مع العملاق جيه بي مورجان تشيس اند كو على شراء غالبية أصوله، في أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية عام 2008.

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