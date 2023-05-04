تراجع الأسهم الأمريكية بعد تصريحات باول عن الفائدة

المصدر: رويترز

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تخلت الأسهم الأمريكية عن مكاسبها لتغلق منخفضة الأربعاء بعدما أثارت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تساؤلات لدى المستثمرين حول خطوة البنك التالية فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وحافظت مؤشرات البورصة على مكاسبها في بادئ الأمر بعد بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا وأشار إلى أنه قد يوقف إجراءات رفع الفائدة مؤقتا.

لكن باول قال في مؤتمر صحفي بعد صدور البيان إن البنك لا يزال يرى أن التضخم مرتفع أكثر مما ينبغي وأضاف أنه من المبكر القول إن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت.

وبحسب البيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 27.65 نقطة، أي 0.67 بالمئة، عند 4091.93 نقطة، في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 50.62 نقطة، أي 0.46 بالمئة، مسجلا 12025.33 نقطة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 261.10 نقطة، أي 0.78 بالمئة، إلى 33423.43 نقطة.

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