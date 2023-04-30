باكستان: لا خلاف مع واشنطن بشأن النفط الروسي

المصدر: د ب أ

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نفى السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة، مسعود خان، وجود خلاف مع واشنطن بشأن النفط الروسي.

وأوضح خان أنه لا يوجد سوء تفاهم بين الولايات المتحدة وباكستان بشأن تحرك إسلام أباد لشراء النفط الروسي بأسعار مخفضة، مشدداً على أن إعادة ضبط العلاقة بين إسلام أباد وواشنطن «تتجاوز الماضي».

وقال، رداً على سؤال في مؤتمر نظمه معهد جنوب آسيا التابع لمركز ويلسون، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، حول مستقبل العلاقات بين البلدين: «لقد قدمنا أول طلب للنفط الروسي، وقد تم ذلك بالتشاور مع حكومة الولايات المتحدة».

وأضاف، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس» الباكستانية: «لا يوجد سوء تفاهم بين واشنطن وإسلام أباد في هذا الشأن»، مؤكداً أن «الأمر على ما يرام بالنسبة إلى واشنطن».

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