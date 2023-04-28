الاقتصاد الرقمي الصيني بلغ 7.25 تريليون دولار بنهاية 2022

المصدر: د ب أ

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كشف تقرير صناعي أن حجم الاقتصاد الرقمي الصيني نما إلى 50.2 تريليون يوان (حوالي 7.25 تريليون دولار أمريكي) في عام 2022، بنمو اسمي سنوي نسبته 10.3 % ليحتل المرتبة الثانية في العالم.

وذكر تقرير حول تنمية الصناعة الرقمية في الصين، صدر أمس الخميس خلال قمة الصين الرقمية الـ6 الجارية، أن حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفعت إلى 5ر41%، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة.

وقال التقرير إنه بحلول نهاية عام 2022، وضعت الصين 31ر2% مليون محطة قاعدة بتقنية الجيل الخامس قيد التشغيل، وبلغ عدد مستخدمي هذه التقنية في البلاد 561 مليونا، وهو ما يمثل أكثر من 60 في المئة من إجمالي مستخدمي هذه التقنية في العالم.

وانطلقت قمة الصين الرقمية الـ6 في مدينة فوتشو بمقاطعة فوجيان بشرق الصين أمس الخميس. وتركز القمة التي تستمر يومين على عرض أحدث إنجازات مبادرة الصين الرقمية، وعلى تبادل الخبرات في مجال التنمية الرقمية.

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