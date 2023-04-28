أسعار الإيجارات في لندن تتجاوز 2500 جنيه استرليني شهرياً للمرة الأولى على الإطلاق

المصدر: د ب أ

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تجاوزت أسعار الإيجارات التي يطالب بها أصحاب العقارات في العاصمة البريطانية لندن حاجز الـ 2500 جنيه استرليني (3114 دولار) شهريا للمرة الأولى على الاطلاق، رغم أنها سجلت أبطأ وتيرة نمو لها خلال عامين.

وذكر موقع "رايت موف" للتسويق العقاري على الانترنت أن قيمة الإيجارات التي يطالب بها أصحاب العقارات ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9ر0% لتسجل بذلك رقما قياسيا جديدا، رغم أن هذه النسبة تمثل تراجعا حادا في معدل زيادات قيمة الإيجارات الذي كان قد تبلغ 8ر5% في أواخر عام 2022.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الأرقام تشير إلى أن المستأجرين في لندن مازالوا يجدون صعوبة في شغل الوحدات المعروضة للإيجار بالعاصمة البريطانية، غير أن المنافسة بدأت تقل حدتها مع تحسن المعروض بوتيرة بطيئة.

ونقلت بلومبرج عن تيم بانيستر، المسؤول في موقع رايت موف، قوله في بيان اليوم الجمعة: "رغم أن هناك بعض المؤشرات المبكرة على أن الفجوة بين العرض والطلب بدأت تتراجع بشكل محدود، مازالت هناك تنافسية كبيرة بالنسبة للمستأجرين من أجل العثور على مسكن".

وأوضح أن "كثيرا من السماسرة يضطرون إلى الرد على استفسارات كثيرة من جانب المستأجرين بشأن كل عقار".

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