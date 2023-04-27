الذهب يزداد بريقاً مع هبوط الدولار

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع ضعف الدولار في حين استعد المستثمرون لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية تصدر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 0230 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1996.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2005.20 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة خلال اليوم، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ووافق مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء بفارق ضئيل على مشروع قانون لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار.

في الوقت نفسه، تراجعت القيمة السوقية لبنك فيرست ريبابليك مجددا أمس الأربعاء فيما ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من العثور على مشترين للأصول وتغيير وضعه دون دعم حكومي.

وقال إدوارد مير، محلل المعادن في ماريكس، إنه بالنظر إلى "الجو العام المضطرب بالنسبة للوضع المصرفي" و"عدم اليقين فيما يتعلق بسقف الديون، فمن المحتمل أن يكون الذهب أكثر حساسية للاتجاه الصعودي عن النزولي".

ارتفع الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا إلى أعلى مستوى له في عام عند 2048.71 دولار في منتصف أبريل نيسان عندما تكشفت الأزمة المصرفية وعززت القراءات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة الرهانات على توقف مؤقت في رفع الفائدة.

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة لزيادة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وسيتابع المتداولون بدقة بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الفصلية وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية التي تصدر الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، بعدما أظهرت بيانات أمس الأربعاء أن الطلبيات الجديدة للسلع الإنتاجية الرئيسية المصنعة في الولايات المتحدة تراجعت أكثر من المتوقع في مارس آذار، بينما انخفضت الشحنات، مما يرجح أن الإنفاق المنخفض على المعدات أدى لتراجع النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 25.02 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1092.68 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1513.81 دولار.

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