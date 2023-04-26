رئيس أيرباص: اضطراب سلاسل التوريد يستمر للعام المقبل

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس التنفيذي لشركة أيرباص جيوم فوري، اليوم الأربعاء، إنه من غير المحتمل أن يعود الناتج من صناعة الطيران إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا قبل نهاية العام المقبل أو حتى 2025 من جراء الأزمات المستمرة في سلاسل التوريد.

وذكر فوري في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، اليوم، أن الناتج لم يعد إلى مستويات ما قبل كوفيد-19، رغم أن الطلب على النقل الجوي أصبح قوياً للغاية مجدداً.

وأضاف: "عدم التوافق بين العرض والطلب هو المشكلة الكبيرة التي نواجهها اليوم"، مشيراً إلى أن قطع غيار الطائرات مثل المقاعد غير متوافرة والمعدات غير متوافرة والأشخاص غير متاحين وأشباه الموصلات غير متوافرة، والمواد الخام غير متوافرة، واللوجيستيات العالمية مازالت مشكلة أيضاً.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فوري القول في المقابلة: "سوف نحتاج إلى خمس أو ست سنوات من الأزمات فيما يتعلق بالقدرة الإنتاجية".

وأشار إلى أن الصين لاتزال سوقاً مهماً لأيرباص رغم المخاطر الجيوسياسية المرتفعة.

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