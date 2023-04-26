الحكومة الفرنسية تحدد خارطة طريق لتجاوز أزمة إصلاحات المعاشات

المصدر: د ب أ

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استعرضت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن خطط إعادة هيكلة العمل والصناعة الخضراء فيما سوف يكون اختبارا لإمكانية مواصلة الرئيس إيمانويل ماكرون أجندة إصلاحات بعد أزمة مؤلمة بشأن رفع سن التقاعد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بورن في كلمة ألقتها اليوم الأربعاء، "خارطة الطريق هذه هي يد ممتدة لكل أصحاب النوايا الطيبة "، داعية النواب وزعماء وقادة الأعمال التجارية والنقابات إلى دعم جهود الحكومة.

وأعيد انتخاب ماكرون العام الماضي بشأن تعهد بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي أسفر عن مكاسب في النمو والوظائف منذ وصوله إلى السلطة أول مرة في 2017، ولكنه يواجه إضرابات ومظاهرات واسعة أحيانا ما تكون عنيفة

وأسفر القانون الجديد لرفع سن التقاعد إلى 64 من 62 عن تراجع شعبية ماكرون بشدة، ورسخ انقسامات في البرلمان حيث خسر أغلبيته بالفعل.

وتشكل الإصلاحات التي قدمتها بورن فرصة لإعادة ضبط الوضع السياسي. لكن هذا سيتطلب من ماكرون إقناع بعض أحزاب المعارضة بدعمه.

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