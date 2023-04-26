الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لبيانات أمريكية

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار الذهب قرب مستوى 2000 دولار للأوقية (الأونصة) المهم اليوم الأربعاء بينما يتوخى المستثمرون الحذر وينتظرون بيانات اقتصادية أمريكية قد تساعدهم على التنبؤ بمسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وتماسك الذهب في السوق الفورية عند 1999.09 دولار للأوقية بحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2010.20 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وهو ما يزيد جاذبية المعدن النفيس للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين لأدنى مستوى في تسعة أشهر في أبريل نيسان مع تزايد القلق بشأن المستقبل، وهو ما يؤدي لتفاقم مخاطر وقوع الاقتصاد في براثن الركود هذا العام.

وقفزت مبيعات المنازل المخصصة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عام في مارس آذار، ومن المرجح أن يكون ارتفاع الطلب نتيجة لتراجع أسعار الفائدة على الرهون العقارية.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التابعة للبنك المركزي الأمريكي والتي تحدد أسعار الفائدة يومي الثاني والثالث من مايو أيار.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم وعدم التيقن الاقتصادي فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.06 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1094.12 دولار وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1498.95 دولار.

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