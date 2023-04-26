أرباح "فيزا" الفصلية تقفز بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي
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أعلنت شركة فيزا الثلاثاء عن أرباح فصلية بلغت 3ر4 مليارات دولار، مسجلة زيادة بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 11% ليصل إلى 8 مليارات دولار في الربع المالي الثاني لشركة معالجة المدفوعات المنتهي في مارس، متجاوزا توقعات المحللين وأدى إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 2% في التداول بعد ساعات العمل.
وكان الإنفاق الاستهلاكي مرنا على الرغم من ارتفاع التضخم والمخاوف الاقتصادية، حيث نمت أحجام المدفوعات بنسبة 10% في الربع.
وارتفع حجم التداول عبر الحدود باستثناء المعاملات داخل أوروبا بنسبة 32%.
وقال ريان ماكنيرني، رئيس شركة فيزا، في بيان بشأن الأرباح: "في حين أن هناك حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الكلي، أشعر بالثقة في قدرة فيزا على الإدارة خلال البيئات المتغيرة".