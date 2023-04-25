55 % من الألمان يعارضون العمل أربعة أيام في الأسبوع فقط

المصدر: د ب أ

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كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية المواطنين في ألمانيا لا يعتبرون تطبيقا عاما لنظام العمل أربعة أيام في الأسبوع مع تعويض كامل للأجر أمرا منطقيا.

وفي الاستطلاع، الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "شتيرن" الألمانية عارض 55% من الألمان هذا النموذج الذي ينصع على عمل الموظفين ساعات أقل مع حصلوهم على نفس الراتب، في المقابل أيده 42% آخرون.

ودعا إلى تطبيق هذا النموذج نقابة "آي جي ميتال"، أكبر نقابة عمالية في ألمانيا، من بين جهات أخرى. ويشير المؤيدون إلى تجارب من دول أوروبية أخرى، والتي بموجبها تقل أعباء وتزداد الإنتاجية عبر تقليص أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة. في المقابل يحذر المعارضون من أن ذلك يمكن أن يكبد الشركات المزيد من التكاليف المالية وأنه لا يمكن بسهولة توزيع المهام المعتادة على ساعات عمل أقل.

وبحسب الاستطلاع، فإن المواطنين في شرق ألمانيا على وجه الخصوص متشككون من هذا النموذج، حيث لا يعتقد 62% منهم أن تطبيق نظام عمل لمدة 4 أيام في الأسبوع أمر منطقي. وبلغت نسبة المعارضين في غرب البلاد 54٪.

ويحظى النموذج بشعبية خاصة بين مؤيدي حزب الخضر (69% منهم مؤيدون، مقابل 29% معارضون)، ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (43% مؤيدون و53% معارضون). وقوبل النموذج بتأييد أقل بين أنصار الحزب الديمقراطي الحر (24% مؤيدون، مقابل 76% معارضون).

تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب الثلاثة تشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا حاليا.

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