ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسبوع الجديد

المصدر: د ب أ

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استهلت أسعار العقود الآجلة للذهب تعاملات الأسبوع الجديد بارتفاع محلوظ الاثنين، مع تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، حيث يترقب المستثمرون قرارات السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي وبنك إنجلترا المركزي.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار بأكثر من 4ر0% إلى 40ر101 نقطة.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 30ر9 دولارات أي بنسبة 5ر0% تقريبا إلى 80ر1999 دولاراً للأوقية تسليم يونيو المقبل. وارتفع سعر الفضة بمقدار 253ر0 دولار إلى 311ر25 دولارا للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0260ر0 دولار إلى 9540ر3 دولارات للرطل تسليم مايو المقبل.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات إجمالي الناتج المحلي الأمريكي للربع الأول من العام الحالي، إلى جانب مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياط الاتحادي، لرصد أي مؤشرات على حالة أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المقرر أيضا صدور بيانات ثقة المستهلكين ومبيعات المساكن الجديدة والطلب على السلع المعمرة وبيانات الدخل الشخصي والإنفاق في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي.

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