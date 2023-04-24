النفط يرتفع بدعم تفاؤل بالطلب في الصين

المصدر: رويترز

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أنهت أسعار النفط الجلسة على ارتفاع اليوم الاثنين، لتمحو خسائرها في بداية الجلسة مع تزايد تفاؤل المستثمرين حيال دعم السفر خلال عطلة في الصين الطلب على الوقود لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.

وأغلق خام برنت مرتفعا 1.07 دولار بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 82.73 دولارا للبرميل، فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط مرتفعا 89 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 78.76 دولار.

وفي الأسبوع الماضي، انخفضت عقود كلا الخامين بأكثر من خمسة بالمئة في أول انخفاض أسبوعي لهما في خمسة أسابيع.

وتشير الحجوزات في الصين للرحلات الخارجية خلال عطلة عيد العمال القادمة إلى انتعاش مستمر في السفر إلى الدول الآسيوية، لكن الأرقام لا تزال بعيدة عن مستويات ما قبل كوفيد-19 مع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران لمسافات طويلة وعدم توفر رحلات كافية.

وقال بوب يوجر مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو "هناك الكثير من التفاؤل حيال العطلات الصينية فيما يتعلق بالطلب على وقود الطائرات".

وقد يؤدي شح الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج الإضافية التي تعتزمها مجموعة منتجي أوبك+ اعتبارا من مايو إلى رفع الأسعار.



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