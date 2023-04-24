إضراب يشل حركة مطار برلين اليوم الاثنين

المصدر: د ب أ

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سيشهد مطار برلين الدولي إضرابا عن العمل على مدار اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 3:30 صباحا بتوقيت ألمانيا (0130 بتوقيت جرينتش) وينتهي عند منتصف الليل في أحدث إضراب لعمال نقابة "فيردي".

ودعت نقابة "فيردي" الألمانية للعاملين في قطاع الخدمات الموظفين في أمن الطيران ومراقبة الركاب ومراقبة الأفراد والبضائع إلى الإضراب عن العمل. ويعد هذا ثالث إضراب كبير في مطار برلين-براندنبورج هذا العام.

وأعلن المطار أنه لن تتمكن أي طائرة ركاب من الإقلاع من مطار برلين-براندنبورج الدولي يوم الاثنين. وقال متحدث باسم المطار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن وصول الطائرات إلى المطار ممكن، لكن الأمر متروك لشركات الطيران لاتخاذ القرار.

وتتفاوض النقابة والاتحاد الألماني لشركات أمن الطيران منذ فترة طويلة حول زيادة الأجور في النوبات الليلة وخلال العمل في أيام العطلات الأسبوعية والعطلات الرسمية، ذلك إلى جانب لوائح خاصة بأجر العمل الإضافي لموظفي الأمن والخدمات.

وشهدت الأيام القليلة الماضية إضرابات في مطارات دوسلدورف وكولونيا/بون وهامبورج وشتوتجارت وكارلسروه/بادن-بادن.

وخلال إضراب في مطار برلين-براندنبورج في منتصف شهر مارس، تم إلغاء جميع الرحلات المغادرة، وفي نهاية شهر يناير تم إلغاء جميع عمليات هبوط الرحلات الجوية التجارية. وفي ذلك الوقت، أضرب موظفو شركة المطار وخدمات المناولة الأرضية مع موظفي الأمن.

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