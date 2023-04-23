زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً

المصدر: د ب أ

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قال محافظ البنك المركزي في زيمبابوي، جون مانجوديا، إن البلاد ستطرح قريبا عملة رقمية مدعومة بالذهب، تهدف إلى تحقيق الاستقرار للوحدة المحلية لتجنب انخفاض قيمتها المستمر أمام الدولار، بحسب ما ذكرته صحيفة "صنداي ميل" الرسمية الصادرة في هراري.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الاحد، بأن الإجراء سوف يسمح لأولئك الذين لديهم كميات قليلة من الدولار المحلي، بتبديل أموالهم مقابل رموز رقمية، لتخزين القيمة والتحوط ضد تقلبات العملة.

ومن شأن الرموز الرقمية أن تساعد في ضمان أن يتمكن أولئك الذين لديهم كميات قليلة من العملة المحلية، من أن يشتروا وحدات الذهب "حتى لا نترك أحدا ولا مكان"، بحسب ما قاله مانجوديا لصحيفة "صنداي ميل".

وكانت الدولة الواقعة في الجنوب الإفريقي طرحت عملات ذهبية في العام الماضي أيضا، في محاولة للتخلص من السيولة الفائضة وتحقيق الاستقرار للوحدة المحلية.

يذكر أن الدولار الزيمبابوي، تم طرحه مرة أخرى، بوصفه العملة القانونية، في يونيو2019، بعدما كان قد تم إلغاؤه قبل عقد، عندما جعله التضخم المفرط عديم القيمة.

وكافح الدولار الزيمبابوي لإيجاد قبول واسع النطاق بين المواطنين، مع بلوغ التضخم ذروته في عام 2020 مسجلا837% ، ما أدى إلى تآكل قيمة العملة.

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