"مجموعة السبع" تدعو إلى التمديد والتنفيذ الكامل لاتفاق تصدير الحبوب

المصدر: رويترز

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دعت مجموعة الدول السبع الصناعية في بيان اليوم الأحد إلى "التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع" في اتفاق مهم لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، حسبما جاء في بيان لوزراء الزراعة بالمجموعة.

وكان قد تم توقيع الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في اسطنبول في يوليو الماضي، مما أتاح لأوكرانيا تصدير أكثر من 27 مليون طن من الحبوب من العديد من موانئها على البحر الأسود.

لكن روسيا، أشارت بقوة إلى أنها لن تسمح بتمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 مايو بسبب عدم تلبية قائمة المطالب الخاصة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.

وقال البيان الذي صدر عقب اجتماع استمر يومين في ميازاكي باليابان إن وزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع "يدركون أهمية" الاتفاق وقالوا "نؤيد بشدة التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع في (مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود)".

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