الملياردير برين يبيع أسهمه في «تسلا» لتأسيس منظمة خيرية

المصدر: د ب أ

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يؤسس الملياردير سيرجي برين، المؤسس المشارك لشركة «غوغل»، مؤسسة غير ربحية بقيمة نصف مليار دولار تركز على الصحة والتغير المناخي.

وتشير بيانات إلى أن أغلبية التمويل حتى الآن يأتي من أسهم شركة «تسلا»، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وتنتمي منظمة «كاتالست 4» الجديدة إلى فئة من المنظمات تسمح لبرين بالاستفادة من استراتيجية خيرية جديدة قوية تمنح كبار المتبرعين من المليارديرات باستقطاعات ضريبية، إلى جانب مستويات فريدة من المرونة والسرية والنفوذ السياسي.

وتم بيع أسهم برين في شركة «تسلا» من جانب منظمة «كاتالست 4» مقابل 366 مليون دولار خلال أربعة أيام بدءاً من 14 ديسمبر 2021، حسبما تشير البيانات.

وكان ذلك قريباً من وقت شهد خلافاً واضحاً بين برين وإيلون ماسك، المؤسس المشارك لشركة صناعة السيارات الكهربائية.

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