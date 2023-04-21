تسلا ترفع سعر الطرازين إس وإكس في أمريكا

المصدر: د ب أ

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رفعت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية سعر الطرازين إس وإكس في الولايات المتحدة، في ظل تراجع أرباح الشركة وانخفاض قيمة سهمها.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تسلا رفعت سعر السيارتين بواقع 2500 دولار، بما يمثل 2% من سعر السيارة السيدان، و3% من سعر السيارة السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وبالرغم من الزيادات الأخيرة، يظل سعر السيارتين أرخص من سعرهما في نهاية الربع الأول من العام الجاري، عندما خفضت الشركة الأمريكية العملاقة الأسعار وقللت هامش أرباحها.

وتأتي هذه التعديلات في الأسعار بعد أن خفضت تسلا سعر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات واي والسيارة موديل 3 للمرة الثانية خلال الشهر الجاري.

وأعلنت تسلا أول أمس الأربعاء تراجع أرباحها خلال الربع الأول.

وبلغ إجمالي أرباح شركة صناعة السيارات التي تتخذ من أوستن بولاية تكساس مقرا لها 51ر2 مليار دولار أو 73ر0 دولار للسهم الواحد.

وهذا بالمقارنة مع 32ر3 مليار دولار، أو 95ر0 دولار للسهم الواحد، في الربع الأول من العام الماضي.

وأعلنت تسلا عن أرباح معدلة بقيمة 93ر2 مليار دولار أو 85ر0 دولار للسهم الواحد لهذه الفترة.

وكان المحللون يتوقعون في المتوسط أن تربح الشركة 85ر0 دولار للسهم.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع السنوي بنسبة 8ر23% إلى 23ر23 مليار دولار من 76ر18 مليار دولار في العام الماضي.

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