النفط يواصل خسائره وسط مخاوف من ركود وتباطؤ الطلب

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة مواصلة خسائر الجلستين السابقتين، وتتجه صوب انخفاض أسبوعي، إذ أثار ضعف بيانات اقتصادية أمريكية وزيادة مخزونات الوقود الأمريكية مخاوف بشأن ركود وتباطؤ الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 0101 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.96 دولاراً للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.25 دولاراً للبرميل.

وتراجع الخامان بأكثر من اثنين بالمئة إلى أدنى مستوياتهما منذ نهاية مارس آذار أمس الخميس وسط مخاوف من ركود محتمل، ويتجهان صوب تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو ستة بالمئة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت في الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع مع تشغيل المصافي وزيادة الصادرات، بينما ارتفعت مخزونات الوقود على نحو غير متوقع بفعل طلب مخيب للتوقعات.



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