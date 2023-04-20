أسعار الذهب تستقر والتركيز ينصب على اجتماع المركزي الأمريكي

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس قليلا بعد أن سجلت أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين في الجلسة السابقة، وذلك في وقت ينصب فيه تركيز المستثمرين على احتمال رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1994.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش. وظلت العقود الآجلة للذهب الأمريكي مستقرة عند 2006.30 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة. ومن شأن تراجع الدولار أن يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال مات سيمبسون المحلل البارز في سيتي إندكس "على الرغم من هبوط الذهب إلى ما دون 1980 دولارا بالأمس، سارع المستثمرون إلى اغتنام فرصة الانخفاض السريع ودفعوا الأسعار في المعاملات الفورية مرة أخرى لتتجاوز مستوى الدعم الرئيسي هذا".

وأضاف "لكننا أيضا متأهبون لأن يواصل أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تشددهم (فيما يتعلق بالسياسة النقدية) في فترة الصمت التي تبدأ يوم السبت قبل الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي".

وتمنع سياسات المجلس أعضاء اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسات واتخاذ القرارات الخاصة بأسعار الفائدة من التحدث علنا أو إجراء مقابلات صحفية من يوم السبت الذي يسبق اجتماع اللجنة وحتى يوم الخميس الذي يلي الاجتماع.

وقال جون ويليامز رئيس المجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أمس الأربعاء إن التضخم لا يزال عند مستويات إشكالية وسيتخذ الاحتياطي الاتحادي إجراءات لخفضه.

وعادة ما تضعف أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب، لأنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يدر عائدا.

وأظهر استطلاع لرويترز أن الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لمرة أخيرة في مايو أيار قبل وقف الزيادة حتى نهاية عام 2023.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.21 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1081.72 دولار وكذلك البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1607.14 دولار.

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