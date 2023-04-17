الذهب ينخفض دون 2000 دولار

المصدر: رويترز

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انخفض الذهب دون مستوى ألفي دولار المهم اليوم الاثنين وسط ضغوط من صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات، بينما يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1990.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد بما بلغ 0.6 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2003 دولارات للأوقية.

وقال جيم ويكوف كبير المحللين لدى كيتكو ميتالز إن ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات، إلى جانب بعض عمليات جني الأرباح من المكاسب الأحدث، تضغط على الذهب.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.6 بالمئة مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين في الخارج. وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأعلى مستوياتها في أسبوعين.

وسيركز المستثمرون على تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع قبل بدء فترة تعتيم اعتبارا من 22 أبريل نيسان قبل اجتماع المركزي المقرر في الثاني والثالث من مايو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 25.03 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1050.14 دولار، وكذلك البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1544.81 دولار.

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