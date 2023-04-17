استقرار أسعار النفط بعد 4 أسابيع من الارتفاع المطرد

المصدر: د ب أ

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استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط في مستهل تعاملات اليوم الاثنين بعد 4 أسابيع من الارتفاع المطرد، في ظل مؤشرات على نقص الإمدادات في السوق، في الوقت الذي حذرت فيه وكالة الطاقة الدولية من ارتفاع قادم للأسعار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بأكثر من 82 دولارا للبرميل بعد تسجيل أطول فترة ارتفاع أسبوعي منذ يونيو الماضي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن القرار المفاجئ لتجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط خفض الإنتاج بمقدار 6ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من بداية الشهر المقبل، سيؤدي إلى نقص الإمدادات في السوق بأكثر من التوقعات، وهو ما سيؤدي إلى زيادة جديدة في أسعار الخام.

وارتفعت أسعار النفط خلال الأيام الماضية، عقب تراجعها لأقل مستوياتها منذ 15 شهرا في منتصف مارس الماضي نتيجة الأزمة المصرفية التي ضربت الولايات المتحدة وهددت أوروبا بعد انهيار عدة بنوك إقليمية أمريكية أبرزها سيليكون فالي بنك وسيجنتشر بنك، وتعثر بنك كريدي سويس جروب السويسري وتدخل منافسه يو.بي.إس جروب لشرائه.

كما أدى تراجع مخزون الخام في مركز مستودعات كوشينج الرئيسي بالولايات المتحدة واضطراب الإمدادات من إقليم كردستان العراق إلى زيادة الضغوط على الإمدادات في السوق العالمية.

وسجل سعر خام غرب تكساس اليوم تغييرا طفيفا ليسجل 48ر82 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل، في حين استقر سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي عند مستوى 29ر86 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل.

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