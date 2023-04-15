الاحتياطي الاتحادي يوافق على صفقة «يو.بي.إس» و «كريدي سويس» في أمريكا

المصدر: رويترز

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قال مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الجمعة، إنه وافق على استحواذ مجموعة يو.بي.إس على الشركات الأمريكية التابعة لبنك كريدي سويس، ليزيل بذلك عقبة رئيسية أخرى أمام استكمال صفقة الإنقاذ التي توسطت فيها سويسرا.

وقال المجلس في بيان إن بنك يو.بي.إس التزم بمنح المركزي الأمريكي خطة التنفيذ الخاصة بالجمع بين أنشطته وعملياته في الولايات المتحدة وتلك الخاصة بكريدي سويس في غضون ثلاثة أشهر من إتمام الصفقة. وجاء في البيان أن الخطة ستشمل اشتراطات أكثر صرامة يخص بعضها معايير السيولة للبنك بسبب زيادة حجم المؤسسة.

ويتعين على المركزي الأمريكي مراجعة عمليات اندماج البنوك عندما يشتري بنك لديه إجمالي أصول بأكثر من 250 مليار دولار أية حصص تمنح حق التصويت في شركة لها أصول تبلغ عشرة مليارات دولار أو أكثر.

أوشك مصرف كريدي سويس على الانهيار قبل أن يتقدم منافسه يو.بي.إس ومقره زوريخ لإنقاذه من خلال صفقة اندماج أشرفت عليها ومولتها السلطات السويسرية الشهر الماضي. ووافق يو.بي.إس على شراء كريدي سويس مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.3 مليار دولار)، وهو جزء يسير من قيمته السوقية السابقة.

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